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Giriş Tarihi: 31.10.2022 15:38 Son Güncelleme: 31.10.2022 16:59

Aydın’da yangın! Kontrol altına alındı

Aydın’ın Söke ilçesinde makilik ve ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Aydın’da yangın! Kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesi Karataş mevkiindeki makilik ve ziraat alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana doğru ilerleyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Aydın’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video

Yangına 5 uçak ve 2 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Aydın’da yangın! Kontrol altına alındı
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