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Giriş Tarihi: 2.6.2023 06:22

Aydın'da yaşlı adam balkonun ölü halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

İHA
Aydın’da yaşlı adam balkonun ölü halde bulundu
Olay, Tepecik Mahallesi'ndeki bir evde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özgen'in (67) yaşadığı evden silah sesinin geldiğini duyarak eve giden komşuları Özgen'i evin balkonunda başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Özgen'in yakınları yasa boğulurken, polis ekiplerinin yaşlı adamın silahla kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

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Aydın'da yaşlı adam balkonun ölü halde bulundu
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