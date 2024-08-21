Aydın’da yayaya çarpan otobüs yoldan çıkarak kaza yaptı: 1 ölü, 10 yaralı

Çine Hallaçlar mevkii Aydın-Muğla karayolu üzerinde saat 23.30 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla Marmaris'ten kalkıp İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan otobüs 15 yolcusu ve 2 şoförü ile birlikte seyir halindeyken Çine Hallaçlar Mevkii'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya çarptı. Yoldan çıkan otobüs kaza yaptı. Kapıları kilitlenen ve sağ tarafı dağa dayandığı için çıkışı olmayan otobüsteki yaralılar ekipler tarafından kırılan camlardan çıkarılabildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşıp kurtarma çalışması başlatan UMKE ve AFAD ekipleri otobüse merdiven dayayarak yaralılara müdahale etti. Otobüste sıkışan yaralı yolcular boyunluk takılıp sedye yardımı ile otobüsten alınırken kurtarılan yaralılar Aydın'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

ŞOFÖRÜ UYARMIŞLAR

Otobüsteki yolcular, gürültü üzerine kazayı fark ettiklerini belirterek şoförü hızlı gitmemesi konusunda uyardıklarını iddia etti. Kazayı yara almadan atlatan bir kadın yolcu, "Uyuyordum, bir anda duman yükselip otobüsün camlarının kırıldığını gördüm. Otobüs Muğla'dan Aydın, İzmir, Manisa güzergahından İstanbul'a gidecekti. Hızlıydı. Hatta yolcular birkaç kez şoförü uyarmış" diye konuştu.