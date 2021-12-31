Aydın’da yürekleri dağlayan tesadüf! Eşinin ölüm yıldönümünde mezarlıktan dönerken...

ACI TESADÜF

Hayatını kaybeden Ahmet Özgezici'nin eşinin geçen yıl 31 Aralık günü vefat ettiği ve kabrini ziyaret etmekten döndüğü öğrenildi. 2 çocuk babası Özgezici'nin vefatı, yakınları ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.