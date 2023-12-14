Aydın’da zehirlenen köpek sayısı 9’a çıktı

Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, köpekleri katleden kişi veya kişilerin bir an önce bulunup, hak ettikleri cezaların verilmesini isteyip, "Maalesef bölgemizde çok kötü bir şekilde vahşet içerisinde öldürülmüş olan köpeklere denk gelmiştik. Maalesef şu anda sayı 9'a yükseldi. Aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de zincirleme bir şekilde hayvanların zehirlenerek öldürüldüğünü duyuyoruz. Bu tamamıyla insanlığa sığdırılamayacak ve kabullenilemeyecek bir durum. Bizler bunun böyle olmasını kesinlikle istemiyoruz. Tüm yetkililerin buna bir çözüm bulmasını, kısırlaştırmalar yapmasını, bu konuda üstüne düşen sorumlulukları yerine getirerek yıllardan bu yana vermiş olmaları gereken hizmeti sağlamalarını bekliyoruz" dedi.