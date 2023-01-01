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Giriş Tarihi: 1.1.2023 18:22

Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlama ile ilgili yeni gelişme: Bir şüpheli daha tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan restorandaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.

AA
Aydın’daki 7 kişinin öldüğü patlama ile ilgili yeni gelişme: Bir şüpheli daha tutuklandı

Patlamada yaralanan ve haklarında gözaltı kararı verilen O.S, M.B. ve H.P'nin Nazilli Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı. Üç şüpheli Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

İş yeri çalışanları oldukları belirtilen O.S. ile M.B. savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 4'e yükseldi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

OLAY

Altıntaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında dün, restoran sahibi L.Y, eşi F.Y. ile tüp bayii A.B. tutuklanmıştı. İş yeri çalışanlarından biri savcılık kararıyla, 2'si sulh ceza hakimliğince konulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlama ile ilgili yeni gelişme: Bir şüpheli daha tutuklandı
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