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Giriş Tarihi: 5.12.2022 21:38

Aydın'daki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Didim ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı çalışma sonucunda FETÖ/PDY üyesi olmaktan işlem yapılan ve yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 8 şüpheliden 7’si tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

İHA
Aydın’daki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Muğla ve Aydın İl Emniyet KOM Şube Müdürlükleri ile Söke ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM grup amirliği ile Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda Didim limanı güneyinden isimsiz bir fiber tekne içerisinde bir çocuk, 8 FETÖ/PDY üyesi ile bir organizatör yakalanmıştı.

Yakalananlar içerisinde biri çocuk, 8'i FETÖ/PDY üyeliğinden ihraç polis memuru ve komiser olmak üzere A.K (35), A.D (52), F.S (37), B.S (34) Z.S.S (10) S.D (42), M.B.C (34), İ.O (39), M.H.T (52) ile bunlara yardım eden 5 adet kapkaç, yağma ve hırsızlık gibi suç kaydı bulunan A.H.Ç.(38) gözaltına alınmıştı. Organizatör olduğu tespit edilen A.H.Ç göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Operasyonda yakalanan 10 yaşındaki çocuk hariç göz altına alınanlar Didim Adliyesine sevk edildi. 8 şüpheliden A. K. , A. A., B. S., S.D., M.B.C. , İ. O. ve M. H. T. isimli şahıslar FETÖ/PDY Terör örgütüne üye olma suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F.S ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Aydın'daki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
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