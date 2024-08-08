Aydın’daki orman yangını kontrol altında

Yangın, Gümüşköy mahallesi yakınlarında saat 14.16 sıralarında çıktı. Ziraat ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisi ile hızla ormanlık alana ulaştı. İhbarın üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü hava araçları da yangın bölgesine gönderildi.

YERLEŞİM YERİNE SIÇRADI

Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Alevler, Argavlı Mahallesinde yerleşim yerlerine sıçradı. Ekipler ve vatandaşlar, yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahalesini sürdürüyor. Yangına karadan arazözler ile müdahale edilirken, 7 helikopter ve 8 uçak ile alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde etkili olduğu, bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi. Yerleşim yerleri bölgesinde ekiplerin alevlerle mücadelesinin de sürdüğü belirtildi.

VALİ CANBOLAT AÇIKLADI: 250 DÖNÜMLÜK BİR ALANDA ETKİLİ

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Vali Canbolat, "Yangın hızla yayılmaya devam ediyor. Ve rüzgarın etkisiyle de devam ediyor. Biz yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Mücadelede Orman Bölge Müdürlüğümüzden 50 araç, 120 personel, jandarmamızdan 9 tim 27 personel, Büyükşehir Belediyemizden 120 personel, emniyetimizden 25 personel, Sağlık Müdürlüğümüzden de 5 araç 25 personelle ilk andan itibaren olaya müdahil olduk. Amacımız yangını kısa zamanda kontrol altına almak. 9 helikopter ve 9 uçak şuan müdahale ediyor. Ayrıca polisimizin 5 tane toması da bölgeye intikal etti. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kapsamında 2 metruk eve sirayet etti. Tedbiren 2 evi boşalttık ve restorantı boşalttık. Ayrıca İzmir, Manisa ve Denizli'den takviye istedik, yolda geliyorlar. Toplamda 250 dönümlük bir alanda yangın gerçekleşiyor. Ayrıca otobanı da trafiğe kapattık. Sadece yangına müdahale edecek araçlara açık. Arkadaşlar canla başla mücadele ediyor. İnşallah kısa zamanda bir sonuç alalım diye uğraşıyoruz" dedi.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER GÖREVLENDİRİLDİ

Rüzgarın da etkili olduğu yangında havanın kararmasıyla birlikte gece havadan müdahale için 2 helikopter planlaması yapıldı. Yangına gün batımına kadar 9 uçak ve 7 helikopter havadan müdahale etti. 45 arazöz 15 su tankeri 10 ilk müdahale aracı 6 dozer ve 265 personel karadan müdahale etti.

angına karadan arazözler, iş makineleri, tankerler ile müdahale edilirken, havadan 9 uçak, ikisi gece görüşlü 9 helikopter alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Alevlere sabah saatleri itibari ile yoğun hava müdahalesi başladı. Yoğun hava müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor.