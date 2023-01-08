Aydın’daki patlamada eşini ve iki kızını kaybeden acılı baba SABAH’a konuştu: Benim yuvamı söndürdüler

Nazilli'de bir döner salonunda 30 Aralık 2022 tarihinde patlama meydana geldi. Patlamada Neslihan Karaboğa (38), kızları Cansu Karaboğa (4), Lale Nur Karaboğa (11) ve yeğeni Gamze Karaboğa (11), akrabası Fatma Danaş (45) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) hayatını kaybetti. Mustafa Görkem Balkık, Cennet Yeldi, Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19) ve Hasan Pehlivan (41) ise yaralandı. Vücudunun yüzde 80'inde ağır yanıklar oluşan Cennet Yeldi de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından 2 iş yeri sahibi, tüp gaz bayii ve işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden iş yeri sahipleri Leyla Yılmaz ve Faruk Yılmaz ile tüp gaz firması sahibi Ali Barak, tüp değiştirmek için Barak ile restorana geldiği belirlenen Hasan Pehlivan, tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa Görkem Balkık (20) da tutuklandı.
ACILI AİLE SABAH'A KONUŞTU
Patlamada kızları Cansu ve Lale ile 18 yıllık eşi Neslihan ile yeğeni Gamze Karaboğa'yı kaybeden 4 çocuk babası Musa Karaboğa (41) SABAH'a konuştu. Oğulları İzzet (14) ve Ferhat (17) ile yaşamına devam eden Musa Karaboğa, "Benim yuvamı söndürdüler. Bu resmen katliam. Yangın değil cinayet. Cep telefonu ile çekim yapacaklarına yangına müdahale etselerdi belki de eşim çocuklarım, yeğenim akrabalarım kurtulacaktı" dedi.
BİR ŞEY OLACAĞI İÇİME DOĞDU
Eşi Neslihan Karaboğa'ya (38) olay günü 'Çok geç oldu gitmeyin' dediğini anlatan Musa Karaboğa, "Sanki bir şey olacağı içime doğdu. 'Geç oldu, gitmeyin' dedim. Ama yılbaşı hediyesi alıp geleceklerini söyledi. 4 yaşındaki kızım Cansu'mun ayakkabılarını kendi ellerimle giydirdim. Hatta ayakkabısını ters giydirmiştim, düzelttim. Keşke giydirmeseydim de gitmeselerdi" dedi. Eşinin ve kızlarının mezarı başında dua eden gözü yaşlı baba Musa Karaboğa, "Eşim portakallı gazozu, kızlarım da kolayı çok severdi. Aynı şekilde yeğenim Gamze, akrabam Fatma da kolayı çok severdi. O yüzden mezarlarına kola ve gazoz koyduk" dedi.
BİLSEYDİM GÖNDERMEZDİM
Samsun'dan Aydın'ın Kuyucak ilçesine geldiklerini anlatan Musa Karaboğa, "4-5 yıl önce Bafra ilçesinden Kuyucak merkeze taşındık. Ben gündelik inşaat işlerinde çalışıyorum. Eşimle birlikte hasta da bakıyorduk. Olayın yaşandığı gün eşim kızlarım ve yeğenim yılbaşı alışverişi için Nazilli'ye gitti. Bunların olacağını bilseydim göndermezdim. Nereden bilebilirim" dedi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Musa Karaboğa, "Acılı günlerimizde yanımızda oldular. Özellikle valimize teşekkür ederim. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş'a da desteğinden dolayı teşekkür ederim" dedi.
BİR KİŞİ BİLE MÜDAHALE ETMEDİ
Yangında kızı Gamze Karaboğa'yı kaybeden inşaat işçisi 4 çocuk babası Ferhat Karaboğa (37), "Gereken cezayı çeksinler. Ben yandım başkaları yanmasın. Benim içime öyle bir ateş düştü ki kimse anlayamaz. Kimse benim yangımı söndüremez. Birlik beraberlik bitmiş. Fotoğraf ve video çekiyorlar kimse yardım etmiyor. Onlar orada yanıyor. Biriniz de cesaret edemediniz mi? Bir kişi bile müdahale etmedi. Orada yangını görüp müdahale etmeyen herkes eve dönünce yastığa başlarını koyunca 'keşke yardım etseydik' dediler. Onları Allah'a havale ediyorum. Bir taş atıp Yangın tüpü yok. Dönercide üst kata giden kapı kilitlenmiş. Yangın merdiveni yok. Allah kimseye yaşatmasın. 11 Ocak'ta doğum günüydü. Teyzesi ile doğum günün kutlayacaktı. 12 yaşına girecekti. Dersleri çok iyiydi. Çok başarılıydı. Mühendis olmak istiyordu. Ben de 'seni okutacağım babacığım' dedim. Ama kısmet olmadı" dedi.
5 TORUNUNU, KIZINI VE GELİNİNİ KAYBETTİ
Olayda 5 torununu, bir kızını ve gelinini kaybeden 77 yaşındaki dede Musa Karaboğa, "5 yıl önce felç geçirdim. Tekerlekli sandalye ile yaşamımı sürdürüyorum. Ailemiz yangında yok oldu. Çok üzgünüz. Buna sebep olanlar en ağır cezaya çarptırılsın. Sonuna kadar torunlarımın kızımın ve gelinimin hesabını soracağız" dedi.