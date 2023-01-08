Aydın’daki patlamada eşini ve iki kızını kaybeden acılı baba SABAH’a konuştu: Benim yuvamı söndürdüler

BİR KİŞİ BİLE MÜDAHALE ETMEDİ

Yangında kızı Gamze Karaboğa'yı kaybeden inşaat işçisi 4 çocuk babası Ferhat Karaboğa (37), "Gereken cezayı çeksinler. Ben yandım başkaları yanmasın. Benim içime öyle bir ateş düştü ki kimse anlayamaz. Kimse benim yangımı söndüremez. Birlik beraberlik bitmiş. Fotoğraf ve video çekiyorlar kimse yardım etmiyor. Onlar orada yanıyor. Biriniz de cesaret edemediniz mi? Bir kişi bile müdahale etmedi. Orada yangını görüp müdahale etmeyen herkes eve dönünce yastığa başlarını koyunca 'keşke yardım etseydik' dediler. Onları Allah'a havale ediyorum. Bir taş atıp Yangın tüpü yok. Dönercide üst kata giden kapı kilitlenmiş. Yangın merdiveni yok. Allah kimseye yaşatmasın. 11 Ocak'ta doğum günüydü. Teyzesi ile doğum günün kutlayacaktı. 12 yaşına girecekti. Dersleri çok iyiydi. Çok başarılıydı. Mühendis olmak istiyordu. Ben de 'seni okutacağım babacığım' dedim. Ama kısmet olmadı" dedi.