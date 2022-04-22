Aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi

Kocaeli'ndesürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, seyir halinde olan 2 otomobilin üstüne düştü. Kaza sebebiyle 6 kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza, İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul ve Ankara istikameti Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, Ankara istikametinde seyir halinde olan 2 aracın üstüne düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralı sürücü O.K.'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Aynı araçta bulunan yaralılar C.B., E.D., E.K., ve C.S.'ye de sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Aydınlatma direğinin üstüne düştüğü otomobilin sürücüsü M.G. de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki müdahalelerinin ardından 6 yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. İHA