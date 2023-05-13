Haberler Yaşam Haberleri Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 13.5.2023 22:02

Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti!

Adana'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü, sürücü yaşamını yitirdi.

DHA
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti!

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Metin Tor yönetimindeki 46 KU 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Tor ise araçtan yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve kalbi duran sürücüyü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tor, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

euronews'ten seçim anketi sonuçları manipülasyonu!
Sahte Muharrem İnce dekontunu Yeniçağ muhabiri paylaşmış!
YSK Oy kullanmama cezası 2023: 14 Mayıs seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA: CHP'li Başkan mühür basılmış pusulalarla suçüstü yakalandı! Soruşturma başlatıldı...
HDP mitingi PKK propagandasına dönüştü: Öcalan sloganları, terörden tutuklulara özgürlük vaadi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı resmen başlayacak
Son dakika: Başkan Erdoğan: Bu bir FETÖ taktiği! Muharrem İnce'yi aradım
Başkan Erdoğan: İlk turda bitireceğiz! Terör ve tefeci tezgahını da ezip geçeriz
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'PKK' tepkisi: Kandil'e hangi sözleri verdin!
Cumhurbaşkanı özel yayını Türk televizyonlarında izlenme rekoru kırdı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA