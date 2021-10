AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ile Faziletleri

Ayetel Kürsi duası Kur'an-ı Kerim'de bulunan en faziletli ayetlerden bir tanesidir. Bakara Suresi'nin 255. ayeti kerimesidir. Ayetel Kürsi duası faziletleri ile ilgili birçok hadi kaynağında önemli bilgiler yer almıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Ayetel Kürsi'yi ayetlerin efendisi olarak nitelendirmiştir. Günümüzde her namazın ardından okunmaktadır. Kazadan, beladan, hastalıktan ve nazarlardan korunmak için de okunur. Ayetel Kürsi tefsiri okumak, tecvitli dinlemek, anlamı faydaları öğrenmek, ezberlemek için doğru yerdesiniz. Ayetel Kürsi'nin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı aşağıda yer alıyor. Ayetel Kürsi Türkçesi Arapçası dinle, oku ve ezberle! İşte Ayetel Kursi okunuşu, yazılışı ve Diyanet meali!

Ayetel Kürsi Duası Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi'nin Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kursi Duası Dinle

Ayetel Kürsi, Kur'an- Kerim'in en faziletli ayetlerinden birisidir. Bu nedenle birçok kişi bu ayeti ezbere bilmek ister. Ezberlemenin yanı sıra tecvitli olarak en doğru şekilde okuyabilmek isteyen kişiler ise Ayetel Kürsi dinle başlığı ile araştırmalar yapar. Ayetel Kürsi duasını aşağıdan tecvitli hali ile dinleyebilirsiniz.

Ayet-el Kürsi dinle! Ayetel Kürsi Arapça Dinle Türkçe anlamı oku

Ayetel Kürsi'den Önce Okunacak Dua

İbni Abbas (r.a.) dan rivayet edildiğine göre Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Hazreti Musa (a.s.) bir kere Cebrâil (a.s.) ile görüştüğün de ona:

Âyetû'l-Kûrsî'yi nekadar okuyana ne kadar sevap var? diye sordu.

Cebrâil (a.s.) da Âyetû'l-Kûrsî hakkında öyle ecirlerden bahsetti ki, Musa (a.s.) bu ecirleri kazandıracak kadar okuyamayacağını anlayınca, AllahûTeâlâ (c.c.) dan kendisini bu sevap ve faziletleri kazanmaktan âciz bırakmamasını istedi. Sonra Cebrâil (a.s.) tekrar Musa (a.s.)a gelerek, ona:

"Her kim, farz namazının peşinden bir kere:

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhümme innî ugaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifu biha ehlüssemavati ve ehlül ard. Ve külli şey in hüve fî ilmike kâinun ev gad kân. Ugaddimu ileyke beyne yedey zalike küllih. Okur, ardından da Âyetû'l-Kûrsî'yi sonuna kadar okursa yirmi dört saat olan gece ve gündüzün her saatinde, o kulumdan bana 70 milyar hasene (sevab) yükselir ve (İsrâfil a.s. tarafından) Sura üfleninceye kadar, melekler onun sevabını yazmakla meşgûl olurlar" buyurdu. (Kaynak: Hâkim et-Tirmîzi, Nevâdiru'l-Usûl, Kenzû'l-Ummâl: 2/131 no:3468)

Ayetel Kürsi Faziletleri Nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurdu;

İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş'ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah-u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O'na Tazimde bulunur.)

Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur'ân ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir.

Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi'yi okursa, diğer namaza kadar Allah zimmetinde olur.

Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH ona yardım eder.

Sen Ayet-el Kûrsi'den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.

Bu ayetin içinde İsm-i Âzam (Allah'ın en yüce ismi) bulunmaktadır.

Ayet-el Kürsi, Kuran'ın dörtte biri (1/4)dir.

Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran'ın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayet-el Kürsi'dir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.

Her kim farz namazının peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer.

Her kim farz namazın peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder.

Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayet-el Kürsi'yi okursa, Allah-u Teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi, bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır.

Kur'an'ın zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmiştir. Ayet-el Kürsi Arş'ın altından çıkarılmış ve Bakara suresine eklenmiştir.

Ayetel Kürsi Faydaları Nelerdir?

Âyetü'l-kürsî'nin fazileti hakkındaki bazı hadislerde Hz. Peygamber Kur'an'da en büyük âyetin Âyetü'l-kürsî olduğunu (Müslim, "Müsâfirîn", 258; Ebû Dâvûd, "Ṣalât", 352, "Ḥurûf", 1), yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah'ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını (Buhârî, "Vekâlet", 10), bu âyetin içinde Allah'ın en yüce isminin bulunduğunu (Müsned, VI, 461) ve Kur'an âyetlerinin efendisi olduğunu (Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 2) haber vermiştir. Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de Âyetü'l-kürsî'yi okuyana Allah'ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir. Bu hadislerde işaret edilen fazileti sebebiyledir ki Âyetü'l-kürsî namazların sonunda genellikle okunan bir âyettir. Aynı inançla namaz dışında da sık sık okunan âyetler arasında yer alır.



Âyetü'l-kürsî hakkında daha çok "Tefsîru âyeti'l-kürsî" adıyla yazılmış müstakil tefsir risâleleri de vardır (meselâ bk. Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1864/2; Serez, nr. 4015/1; Şehid Ali Paşa, nr. 314/2; Râşid Efendi, nr. 50; Pertev Paşa, nr. 621/2; Fâtih, nr. 167, 5340/20; Esad Efendi, nr. 3415/4, 3665/10).

Ayetel Kürsi'nin faziletleri ve faydaları nelerdir?

İnsanların efendisi Adem'dir, Arapların efendisi Muhammed'dir. İranlıların efendisi Selman'dır. Habeşlilerin efendisi Bilal'dir. Dağların efendisi Tur-i Sina'dır. Ağaçların efendisi sidr ağacıdır. Ayların efendisi Muharrem'dir. Günlerin efendisi Cuma'dır. Sözlerin efendisi Kur'an'dır. Kur'an'nın efendisi Bakara suresidir. Bakara Suresinin efendisi Ayet-el Kürsi'dir. Dikkat edin onda beş kelime vardır ki her kelimede elli bereket vardır.

Her kim Ayet-el-Kürsi'yi yatağına yatarken okursa, Allah o kimseyi, komşusunu, komşusunun komşusunu ve etrafındaki evleri (her türlü afetlerden) muhafaza altına alır.

Yatağına geldiğin vakit Ayet-el Kürsi'yi oku. Muhakkak ki Allah-u Teala Sana iki melek vekil kılar. Sabaha kadar seni şeytanların şerrinden muhafaza eder.

Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde (bu ayet) okunursa, (şeytan) o evden çıkar. (O ayet) Ayet -el Kürsi'dir.

Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ne demek?

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur.

Rüyada Ayetel Kürsi görmek

Rüyada Ayetel Kürsi görmek, hayırlara vesile olacak gelişmelerin yaşanacağına işarettir. Mutlulukların en büyüğü bu rüyayı gören kişinin olur. Hastalıklardan kurtulur, belalardan ve musibetlerden arınır. Hayatın güzelliklerinin farkına varır, huzurlu ve mutlu yaşar. Rüyayı gören kişi; kendisinde bulunan kötü özelliklerden ve alışkanlıklardan kurtulur. Hak yolunda, hayır ve sevap işleyeceğine işarettir.

Rüyada Ayetel Kürsi görmek, maddi ve manevi zenginliğe işaret eder. Rüyayı gören kişi her işinde başarılı olur. Korkularından uzaklaşır, huzura kavuşur.

Rüyada Ayetel Kürsi Okumak

Rüyada Ayetel Kürsi görmek, hayırlara vesile olacak gelişmelerin yaşanacağına işarettir. Mutlulukların en büyüğü bu rüyayı gören kişinin olur. Hastalıklardan kurtulur, belalardan ve musibetlerden arınır. Hayatın güzelliklerinin farkına varır, huzurlu ve mutlu yaşar. Rüyayı gören kişi; kendisinde bulunan kötü özelliklerden ve alışkanlıklardan kurtulur. Hak yolunda, hayır ve sevap işleyeceğine işarettir.

Ayetel Kürsi Kaç Kez Okunmalı?

Ayet'el-Kürsî, durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her isteği yerine gelir; cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hz. Ali (R.anh)'a şöyle buyurdu:

"Kuran'da en büyük ayet, Ayete'l-Kürsi'dir. bu ayeti kim okursa, Allah o kimseye anında bir melek gönderir, o melek o kişinin ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, günahlarını siler. Bu ayet bir evde okunduğunda, şeytanlar o evi otuz gün (30) bırakıp terkeder. Kırk gün (40) müddetle o eve ne bir sihirbaz kadın, nede bir sihirbaz erkek girer. Ey Ali! bu ayeti çocuklarına, ailene ve komşularına öğret. Çünkü bundan büyük bir ayet nazil olmadı.

Ayetel Kürsi Nedir?

Adını, âyetin içinde geçen ve "taht, hükümranlık, ilim, kudret" gibi mânalara gelen kürsî* kelimesinden almıştır. Nazillili Muhammed Hakkı, Âyetü'l-kürsî'nin fazileti hakkında doksan beş hadis ve ayrıca bu âyet için doksan üç isim tesbit ettiğini kaydettikten sonra kendisinin önem verdiği bazı delillere dayanarak âyetin kırk kadar adını zikretmektedir (bk. Hazînetü'l-esrâr, s. 125-138). Genellikle bu isimler ya Âyetü'l-kürsî'nin fazileti (a'zamü'l-âyât, seyyidetü âyi'l-Kurân, efdalü âyi'l-Kur'ân, eşrefü âyi'l-Kur'ân) veya konusu (âyetü sıfâtillâh, âyetü't-tevhîd) yahut da okunduğu takdirde sağlayacağı faydalar (el-âyetü'l-hâfıza, el-âyetü'd-dâfia) göz önünde bulundurularak düşünülmüş ve düzenlenmiştir.



Tamamı on cümleden ibaret olan Âyetü'l-kürsî'de Allah Teâlâ'nın birliği, O'nun hay (daima diri) ve kayyûm (zâtı ile kāim) olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşerî sıfatlardan münezzeh olup kâinatı kendi tasarrufunda bulundurduğu, O'nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği, bilgisinin ezel ve ebedi kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı ve zâtının çok yüce olduğu bildirilerek tevhid inancının esasları açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Ayetel Kürsi'de Kaç Ayet Var?

Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Bakara Suresinin 255. ayetidir. Yani sadece bir ayettir.

Ayetel Kürsi Namazda Okunur Mu?

Ayetel Kürsi duası, farz olan namazlar sırasında okunabilmekle birlikte aynı zamanda namazlardan sonra da okunabilen bir ayet olarak bilinir. Bazı hadisi şeriflerde Ayetel Kürsi'nin farz namazlarından sonra okunması menduptur bilgisi de yer almaktadır. Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255.ayeti olarak bilinir ve bu ayet içerisinde Allah'ın kudreti ve azameti anlatılmaktadır. Öte yandan bunlarla birlikte İslam dininin temel unsurlarından da bahsedilmektedir.

Ayetel Kürsi duası, gün içerisinde herhangi bir saatte okunabilir. Özellikle namaz sırasında ya da başka bir zamanda da bu dua okunabilmektedir. Ayetel Kürsi duasının koruyucu olma özelliği bulunduğu bilinmekle birlikte herhangi bir vakitte dua etmek amacıyla da okunmaktadır.

Ayetel Kürsi Kolay Ezberleme Teknikleri

Ayetel Kürsi'yi ezberlemenin en kolay yolu art arda defalarca okumaktan geçer. Bunun için belli bir hedef koyarak her gün tekrar yaparak Ayetel Kürsi ezberlemek mümkündür. Öncelikle abdest almak ve Kur'an-ı Kerim'den, dua ilmihalinden ya da internetteki güvenilir bir kaynaktan ayet-i kerim'i okumak gerekir.

Ayetel Kürsi en kolay nasıl ezberlenir sorusunun en etkili yanıtı zikirmatik ile Ayetel Kürsi ezberleme tekniğidir. Zikirmatikle her bir Ayetel Kürsi okuması için bir kez zikirmatiğe basacak şekilde otuz, kırk, elli tekrar yapmanız ezberlemenizi sağlayacaktır.

Tesbih yöntemi de büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Tesbihin tamamını bitirinceye dek Ayetel Kürsi tekrarı yapıldığında kolayca hafızada yer etmiş olacaktır.

Ezberlemek İsteyenler İçin Diğer Sureler Şöyle;