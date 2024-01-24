Ayhan Bora Kaplan 15 Nisan’da yargılanacak

'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ayhan Bora Kaplan ile diğer yönetici sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik'in aralarında bulunduğu 61 sanığın 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 61 sanık 15 Nisan 2024'te hakim karşısına çıkacak.