Haberler Yaşam Haberleri Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı
Giriş Tarihi: 5.1.2024 19:03

Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı

Ankara’da E.D. isimli bir kişiye işkence yapan ve yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan ‘Bora Kaplan’ suç örgütünün lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 61 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı suç örgütü yönetmek, silahlı suç örgütüne üye olmak, silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suç üstlenme suçlarından dava açıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan çok net ekonomi mesajı: Mutlak zafere ulaştıracağız
Kars'ta feci kaza! Yolcu otobüsleri zincirleme kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! İfadeleri ağızları açık bıraktı!
Pıhtı atma salgını mı var?
"Eline sağlık" paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı hakkında karar verildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Enerjide dev adımlar! Bakan Bayraktar açıkladı: 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
İstanbul’un adayı kim olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA