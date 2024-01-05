Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 61 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı suç örgütü yönetmek, silahlı suç örgütüne üye olmak, silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suç üstlenme suçlarından dava açıldı.