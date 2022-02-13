Ayı saldırına uğradı, arkadaşını görüntülü arayarak kurtuldu

Artvin'in Borçka ilçesi Camili bölgesi Efeler Köyünde oturan doğuştan işitme engelli 36 yaşındaki Ersin Karadeniz, mezra evlerinin çatısında biriken karları temizlemek için köye doğru yola çıktı. Karadeniz, ormanlık alana geldiği sırada orada bulunan bir ayı tarafından saldırıya uğradı. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç, saldırının refleksiyle elindeki baltayı ayıya savurarak ayıdan kurtulmayı başardı.

Ayı saldırısı sonrası yaralı halde ormanlık alanda kalan Karadeniz, konuşamadığı için cep telefonuyla arkadaşını görüntülü arayarak yardım istedi. Ormanlık alana giden amcası ve arkadaşları tarafından yaralı olarak alınan Karadeniz Borçka Devlet Hastanesine getirildi. Burada Karadeniz'e yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayı saldırında iki bacağından yaralanan Karadeniz tedavisinin ardından taburcu edildi.

"ALLAHA ŞÜKÜR DURUMU İYİ"

Ayı saldırında yaralanan Ersin Karadeniz'in amcası Veysel Karadeniz ise, "Yeğenim doğuştan işitme engelli. Köyde bütün işleri o yapar. Mezrada bulunan mereğinde ot olduğundan, çatısı çökmesin diye köyden kalkıp mezraya gitmiş. Mezraya ise ormanın içinden geçerek gidiliyor. O sırada bir ağacın dibinde otururken arkasından aniden ayı gelerek ona saldırmaya başlamış. Ayı ayaklarından kapıp silkelemeye başlayınca buda elindeki baltayla ayıya vurup kurtulmuş. Yeğenin o halde bir arkadaşını görüntülü arayarak yardım istemiş. Sonra bize haber verdiler. Arkadaşlarıyla birlikte oraya giderek yeğenimi yaralı halde alıp, hastaneye getirdik. Hastanede tedavisi yapılan yeğenimin bacağına 14 dikişi atıldı. Büyük bir olay yaşadı. Allaha şükür şuan durumu iyi" dedi.