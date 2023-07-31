Ayı saldırısından bıktı: Muhtarın aldığı önlem herkesi şoka uğrattı!



Köylerinin bin 500 metrenin üzerinde bir rakıma sahip olduğunu belirten Gültepe "Bizim burasına kışın çok kar yağmasının nedeninden dolayı ayıların saldırısına uğruyoruz. Biz de boş durmuyoruz teknolojiyi kullanarak bu ayılara önlem almaya çalışıyoruz. Muhtarlığın girişine taktırdığımız kamera hareket sensörlü. Cisimlere duyarlı olan kamera insanları ve hayvanları gördüğü zaman siren sesi çıkartıyor. Kameranın görmüş olduğu cisimlerin karşısında alarm ötmesiyle beraber ayılar ve hayvanlar buradan kaçıyorlar. Ayı saldırılarını teknoloji sayesinde püskürtüyoruz. Kış şartlarımız çok ağır olması nedeniyle buralarda kar kış çok oluyor. Damlıköy yaylamızda ibadet yapmak için bulunan camimize de ayı girdi. Köy camisinin camlarını ve bu köydeki bütün evlerin camlarını kırdı burası 180 hanelik bir köy bu 180 hanenin 80 ile 90 hanesine girerek evlere zarar veriyor. Biz de bu tip teknolojik çalışmalardan yaralanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.