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Giriş Tarihi: 5.6.2023

Ayılar açlıktan değil sayıları arttığı için şehre iniyorlar

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Ayılar açlıktan değil sayıları arttığı için şehre iniyorlar
Yalova'da önceki gün ticari taksi ayıya çarptı, Kastamonu'da ise ayı yüzerken görüntülendi. Rize'de ise dün çay bahçesine ayı indi. Son günlerde çok sık karşımıza çıkan ayılarla ilgli SABAH'a Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şağdan Başkaya şunları söyledi: "Yaklaşık 30 yıldır sürekli bahsettiğimiz gibi ayı popülasyonları sürekli artıyor ve artık hiç görülmedikleri bazı alanlarda bile görülmektedirler. Ayılar kısmen etle ancak, genel olarak ise otobur beslenirler. Ot bulamadığı yani aç kaldığı için şehre inmeleri söz konusu değil. Ayrıca son 30 yılda Orman varlığımız 3 milyon hektar artmıştır."

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Ayılar açlıktan değil sayıları arttığı için şehre iniyorlar
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