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Giriş Tarihi: 3.11.2023

Ayılar Kastamonuluları canından bezdirdi

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Ayılar Kastamonuluları canından bezdirdi
Türkiye'de ayı popülasyonunun en yoğun olduğu Kastamonu'da, son dönemde meydana gelen 30 farklı ayı vakasında 500'e yakın arı kovanı parçalanırken binlerce arı da telef oldu. Yüzlerce meyve ağacı ise büyük zarar gördü. Ormanlık alanda yiyecek bulamadıkları için şehir merkezlerine hatta evlere kadar inen ayıların saldırısı nedeniyle 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Akşamdan sonra sokağa çıkmaya korktuklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililerin bir çözüm bulmalarını istedi. İnebolu ilçesine bağlı Cünürye Mahallesi Muhtarı Binnaz Atılgan, "Mahallemin 3'te 2'si orman. Kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız savunmasız. Vatandaşlarımız çok şikâyetçi" dedi. Mahalle sakinlerinden Şahin Bayraktar ise "Bahçeme giren ayı pencereden bağırmama rağmen arı kovanını parçaladı" diye konuştu. Eyüp Bayraktar arı kovanlarını ayılardan korumak için bahçesinin etrafını tel örgüyle çevirdiğini ancak sonuç alamadığını aktardı. Bünyamin Demir de ayıların 15 kovanını parçaladığını anlattı.

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Ayılar Kastamonuluları canından bezdirdi
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