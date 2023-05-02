Haberler Yaşam Haberleri Ayılara özel ekmek fırını
Giriş Tarihi: 2.5.2023

Ayılara özel ekmek fırını

DHA
Ayılara özel ekmek fırını
Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, doğal ortamlarında koruma altında tutulan 63'ü yetişkin 8'i yavru 71 ayı, yaklaşık 5 ay süren kış uykusundan uyandı. Kış uykusunda kaldığı süre içinde yağ kaybı yaşayan ayıların beslenmesi için barınağa özel fırın yapıldı. Bu fırında ayılara her gün, odun ateşinde, fıstıklı, pekmezli ve mevsim meyvelerinden oluşan 300 somun ekmek pişirilip dağıtılıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
İstanbul'da Yüzyılın Mitingi! AK Parti seferberlik ilan etti: Her detayı titizlikle çalışıldı
Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST’i hedef almıştı: İBB Atatürk Havalimanı'na giden metroları bu bahaneyle durdurdu!
Belçika-Fransa'da PKK yandaşlarından provokasyon: Oy kullanan Türklere saldırdılar
7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı
Mersin’de HÜDA PAR’a ikinci saldırı: PKK’lı grup silahla ateş açtı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Meral Akşener'in siyasi riyakarlığını gözler önüne seren video: Sosyal medyada büyük ses getirdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayılara özel ekmek fırını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA