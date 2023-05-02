Ayılara özel ekmek fırını

Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, doğal ortamlarında koruma altında tutulan 63'ü yetişkin 8'i yavru 71 ayı, yaklaşık 5 ay süren kış uykusundan uyandı. Kış uykusunda kaldığı süre içinde yağ kaybı yaşayan ayıların beslenmesi için barınağa özel fırın yapıldı. Bu fırında ayılara her gün, odun ateşinde, fıstıklı, pekmezli ve mevsim meyvelerinden oluşan 300 somun ekmek pişirilip dağıtılıyor.