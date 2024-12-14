Ayıyı bayıltan deli bal Kastamonu tanıtım günlerinde

Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hasbahçe'de düzenlenen Kastamonu günlerinde İstanbul'da yaşayan vatandaşın ayağına şifa getirdiklerini belirten arı üreticileri balın özelliklerini ve Türkiye'deki bal kalitesinden bahsetti. Karabük Yenice İlçesindeki arı çiftliğinin sahipleri Zekeriya Karakırık ile kardeşi İsmet Karakırık, Türkiye'nin organik bal üretiminde öncü olduğunu belirterek, "Türkiye'de 27 tane coğrafi işaretli almış bal vardır. Bizimki de bunlardan Avrupa'da korunması gereken yüz sıcak bölgeden 9'u Türkiye'dedir birisidir. " dedi.

Karakırık, "Avrupa'da korunması gereken yüz sıcak bölgeden ağaç zenginliği olan 9 bölgenin Türkiye'de olduğu tespit edilmiştir. Bölgemizde blok ormanları vardır. İçanadolu ve Eğe gibi değil yüzde 85'i ormanlık arazidir. Bizim bölgemizde ise sanayiden uzak ve temiz bölgelerdeki ıhlamur ağaçlarından elde edilmektedir. Günlük 35 gramlık polen vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaktadır. Bal , polen ve arısütü karışımı ile bir krem yapılmıştır. " dedi.

AYI BAYILTAN DELİ BAL KASTAMONU'DA ÜRETİLİR

Kastamonu Çaycuma Pazarı bölgesinde arı çiftliği bulunan Şeref Fidan ise dünyanın en etkili deli balının bölgelerinde bulunduğunu ve geçtiğimiz günlerde bir ayının yediği deli balla bayılma noktasına gelmesinin de bunu ispatladığını belirterek, "Kastamonuda özellikle kestanebalı, deli bal ile Karakovan balı bulunur. Karakovan balı en doğal ve saf ballardandır. Büyük şifası vardır. Tarım Bakanlığının yapılan tahlillerinde de oldukça temiz ve katıksız çıkmıştır. Dünyada en etkili ballardan Deli balda bu ballar arasındadır. Geçtiğimiz günlerde bir ayının yediği balla bayılacak dereceye gelmesi de balın etkisini gözlerönüne sermiştir. Deli bal en şifalı baldır. Fazlası yenildiğinde ölüme kadar etki yapmakla birlikte kararınca yedildiğinde ise tam bir şifa kaynağıdır." dedi.

3 BİN 664 MADEN ŞEHİDİNİN İSMİ FORMALARA İŞLENDİ

Zonguldak tanıtım günlerine katılan Zonguldak maden şehitleri Ailelerini Yaşatma Derneği Başkanı şehit maden işçisinin oğlu Rıza Kılıçarslan 3 bin 664 maden şehidinin ismininin yazıldığı tişörtler ve taş kömürleri ile insanlara madenciliği anlatmak istediklerini söyledi. Tanıtım günlerini ziyarete gelenlere madencilikten bahseden Rıza Kılıçarslan, "Maden şehitlerinin geride bıraktıkları çocuklarına burs sağlamak ve ailelerini desteklemek için çalışıyoruz. Kaçak maden ocaklarının desteklenmesini ve artık madencilerin ölmemesini istiyoruz. Benim madenci babam da 1992 yılında Kozluda grizu patlaması sonucu 263 madencinin şehit olduğu kazada babamı kaybettik." dedi.

YENİ YILIN EN LEZZETLİ HİNDİLERİ KARABÜKTE YETİŞİR

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte Türkiye'nin en kaliteli hindilerinin Karabük'te yetiştirildiğini ve kırmızı ete denk gelen lezzette olduğunu belirten Erdal Çolak, "İstanbul Efranlar Derneği olarak tanıtım günlerine katıldık. Bölgemizin hindileri meşhurdur. En lezzetli hindi kış başında soğuk havaların etkili olduğu Aralık ayında yetişir. Oldukça yağlanır ve lezzetlenirler. Bu yıl hindiler 8 ile 16 kilogram arası satılmaktadır. Fiyatları da 500 liradır. Hindi eti beyaz et olarak gösterilir fakat kırmızı et değerinde ve proteini yüksektir" dedi.