Ayıyla ölümüne mücadele

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Hükkam Köyü'nde yaşayan Fatih İlhan'ın (42), keçilerini otlatırken uğradığı ayı saldırısının detaylarına SABAH ulaştı. Venk Yaylası denilen bölgede keçilerini otlatan 5 çocuk babası Fatih İlhan, kendisine çay yapmak için dereden pet şişeye su doldurduğu sırada, karşıdan büyük bir ayının geldiğini gördü. Derenin üst tarafındaki yükseltiye çıkan İlhan'ın kaçtığını gören ayı, peşinden koştu.Bunun üzerine tüfeğini alan İlhan, kendisine iyice yaklaşan ayıya 2 el ateş etti. Bir kurşun koltuk altına, bir kurşun da başına isabet eden ayı, yaralı halde İlhan'a saldırdı. Uzun süre ayıyla boğuşan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İlhan'ın, çenesi de parçalandı. Bir süre sonra, yaraları nedeniyle ayının gücü tükenince, ikisi birlikte tepeden dereye yuvarlandı.Ayı, derenin içinde can verirken, kanamasını durmayan ve bölgede telefon çekmediği için de yardım isteyemeyen Fatih İlhan da kan kaybından hayatını kaybetti. Keçiler akşam eve sahipsiz dönünce, bölgeye giden ailesi ve köylüler, İlhan'ın cesedini buldu. SABAH'a konuşan köy muhtarı Turan Baycan, "Bu bölgede bu kadar büyük bir ayıyı ilk defa gördük. Fatih İlhan ayıya ateş etmiş. Bir kurşun koltuk altından girip çıkmış, diğeri de başına isabet etmiş. Ancak ilk anda öldürücü etki yapmamış. O nedenle ayı ile epey boğuşmuş. Sonra ayı ölmüş. İlhan'ın o sırada ölmediğini düşünüyoruz. Çünkü, kanlarını temizlemiş. Çenesi parçalanmıştı. Daha sonra kan kaybından ölmüş. Eğer bölgede telefon çekseydi, kurtulabilirdi. 43 köy aynı kaderi yaşıyor. Her yıl böyle vakalar oluyor" dedi. İlhan, otopsinin ardından köyünde toprağa verildi.