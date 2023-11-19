Aylarca planladılar, öldürüp cesedini yaktılar

Kasım 2014'te evlerinin önünden kaybolan 3 çocuk babası Ramazan Işık'ın 1,5 yıl önce öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı ortaya çıktı. Acar ve Çakubay ailelerinden 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden Yaşar Acar, Ramazan Işık'a 3 el ateş edip öldürdüklerini, daha sonra bir arazide cesedi yaktıklarını itiraf etti. Acar kardeşlerin gösterdikleri arazide yapılan kazı çalışmasında ise Işık'ın cesedine ait herhangi iz bulunamadı.

ORTADA CESET YOK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VAR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 şüpheli hakkında 'tasarlayarak adam öldürme', 'tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme' suçlarından Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Mahkeme heyeti 29 Eylül'de açıkladığı kararında, tutuklu sanıklar Cengiz Acar (46) ve kardeşi Yaşar Acar'ı (39), hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan Nazif Acar (48), Hacer Çakubay (53), Murat Çakubay (50), Şerifana Acar (38), Yaşar Acar (39) ve Hacer Acar (37) berat etti.

CİNAYETİ ÇOK ÖNCEDEN PLANLAMIŞLAR

Mahkeme verilen cezaların gerekçesini de açıkladı. Kararda, "Ramazan Işık ile sanık Nazif Acar'ın eşi Alime Acar arasında ilişki bulunduğu, olaydan önceki süreçte Işık ve Alime Acar'ın birliktelik yaşadıkları, bunun aile tarafından öğrenildiği, aile içerisinde bu yönde tartışmalar yaşandığı, bu tartışmalar sonrası yaşanılan yerin değiştirilmesi şeklinde kararlar da alındığı, olayın üzerinden zaman geçtiği, bu zaman içerisinde Yaşar Acar ve Cengiz Acar'ın Ramazan Işık'ı öldürme kararı aldıkları, araya zaman girmesine rağmen bu karardan vazgeçmedikleri, Ramazan Işık'ın ne şekilde öldürüleceği ile öldürülme şekli, yer ve zamanı hususunda konuştukları, bu hususları planladıkları Işık'ı kaybolduğu gece 00:30'dan sonra araçla evinden alıp götürdükleri, Işık'a ateş ederek öldürdükleri, almış oldukları karar doğrultusunda Işık'ın cesedini yaktıkları" belirtilerek sanıkların yargılama sürecinde ciddi ve samimi pişmanlığı gösterir davranışlarının olmaması nedeniyle takdir indirim uygulanmadığı vurgulandı.

'SADECE EŞE KARŞI SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR

Sadakat yükümlülüğünün sadece eşlere ait olduğu değerlendirilen kararda, "Ramazan Işık'ın Nazif Acar'ın eşi Alime Acar ile ilişkisinin bulunduğu, Cengiz Acar ve Yaşar Acar'ın, Alime Acar'ın kayınbiraderleri olduğu, Alime Acar'ın Cengiz ve Yaşar'a yönelik sadakat yükümlülüğünün bulunmadığı ve Işık ile arasındaki ilişkinin eşi ile aynı konumda bulunmayan ve sadakat yükümlülüğünden söz edilemeyecek Cengiz Acar ve Yaşar Acar yönünden haksız tahrik nedeni oluşturmadığı kanaatine varılarak sanıklar hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamıştır."