Aylin Hoca’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

İİstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olan öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer (48), İstanbul Maltepe'deki evinde 29 Aralık 2020'de boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı. Olay sonrası evde gözaltına alınan cinayet zanlısı Kemal Ayyıldız'ın (32) yargılandığı İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı.Mahkeme heyeti "Bir gün suçsuz olduğum anlaşılacak. 3 çocuğumun üzerine yemin ederim Aylin'e ben kıymadım" diyen Ayyıldız'ı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan 12 yıl, "nitelikli mala zarar verme" suçundan ise 2 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası gözyaşlarını tutamayan Aylin Sözer'in kardeşi Nilay Sözer, "Benim içime su serpilmiyor. Yüz kere ağırlaştırılmış müebbet alsa da ablamı geri getirecek bir şey yok. En azından diğer kadınların öldürülmesini önleyebilir" dedi.