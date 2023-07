AYM’den dikkat çeken karar

Hayati tehlikelerinin bulunduğu gerekçesiyle duruşma salonunda sanık ve sanık avukatları huzurunda ifade vermekten çekinen ve celse arasında verdikleri ifadelerle davanın seyrini büyük ölçüde değiştiren tanıklarla ilgili mahkemeler artık daha dikkatli davranacak. Anayasa Mahkemesi'nin geçen gün Resmi Gazete'de yayımlanan kararı sonrası gizli tanık olmayıp celse arası dinlenen tanıklar, bundan sonra sanık ve sanık avukatlarının huzurunda ifade vermek durumunda kalabilirler. Yüksek Mahkeme'nin verdiği dikkat çekici kararla ilgili olay 9 yıl önce yaşandı. Silivri'de elektrik dükkânı bulunan müşteki M.Y., 4 Aralık 2014 günü husumetlisi E.U. tarafından saldırıya uğradı. M.Y.'nin iddiasına göre E.U. dükkânın deposunda M.Y.'nin kafasına elindeki demirle vurdu. M.Y. bağırmaya başlayınca E.U. olay yerinden kaçtı. M.Y.'nin yüzünde kalıcı yara izi oluşurken E.U.'ya kasten yaralama suçundan dava açıldı. M.Y. olay sırasında yanında başka kimse olmadığını, evinde yakalanan E.U. da olay günü hasta olduğunu, evden dışarıya çıkmadığını ve kimseyi yaralamadığını öne sürdü.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Müşteki M.Y. dava açıldıktan sonra mahkemedeki şikâyetinde ise E.D. isimli bir esnafın olayı gördüğünü ancak sanıktan korktuğu için tanıklık yapmaktan çekindiğini, 'gizli tanık' olması şartıyla ifade verebileceğini söyledi. Mahkeme E.D.'nin gizli tanıklık talebini reddetti. M.Y.'nin avukatı bir süre sonra mahkemeye başvurdu ve olayın tek görgü tanığı konumundaki E.D.'yi celse arası dinletmek istediklerini belirtti. Davanın açıldığı Silivri 4. Asliye Ceza Mahkemesi de E.D.'yi celse arası 'tanık' olarak dinledi. E.D., "Sanık E.U.,müştekinin arkasına geçerek elinde bulunan kürek sapı ya da demir parçası gibi bir cisimle müştekinin kafasına vurdu. Yere düşen müştekinin kafasından kanlar akıyordu. Ben de olay yerine çağırdığım amcaoğlu ile birlikte müştekiyi hastaneye götürdüm. Daha önce tanıklık yapmak istemiştim. Ancak sanık ve onun akrabaları tehlikeli kişiler olduğundan bugüne kadar ifade vermedim" dedi. İki hafta sonra görülen duruşmada celse arası dinlenen E.D.'nin tanık ifadesi, sanık E.U. ile sanık avukatına okundu. Sanık E.U., tanık E.D.'nin yalan ifade verdiğini iddia etti. Öte yandan mahkemede elektrik dükkânının kamera kayıtları izlendi. Son celse kararını açıklayan mahkeme, sanık E.U.'nun 5 yıl hapsine karar verdi. Yaklaşık 9 yıllık yargılamanın ardından Yargıtay 3.Ceza Dairesi de Haziran 2020'de yerel mahkemenin kararını onadı.

YENİDEN YARGILAMA OLACAK

Sanık E.U., Yargıtay'ın onama kararından hemen sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve olayın tek görgü tanığı E.D.'ye soru soramadıkları için 'tanık sorgulama hakkı'nın ihlal edildiğini öne sürdü. Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemece kamera görüntülerindeki kişinin başvurucu E.U. olduğuna ilişkin açık bir tespit yapılmadığını, mahkûmiyet kararında müştekinin şikâyeti, Adli Tıp raporları ve tanık E.D.'nin ifadesine dayandırıldığını belirtti. Anayasa Mahkemesi, " Başvurucu E.U.'nun tanık sorgulama imkânından yararlandırılmasının gerekçelendirilmesi yükümlülüğü yerine getirilmemiştir. Olayda tanık E.D.'nin ifadesinin mahkûmiyet hükmünün kurulmasında tek olmasa da belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. Yargıtay ise başvurucunun itirazını değerlendirmeden yerel mahkemenin hükmünü onamıştır. Başvurucuya sorgulama veya sorgulatma imkânı verilmeyen tanık E.D.'nin ifadesine dayanılarak mahkûmiyet hükmü kurulmasının bir bütün olarak yargılamanın hakkaniyetini zedelediği sonucuna ulaşılmaktadır. Başvurucu E.U.'nun tanık sorgulama hakkının ihlal edildiğine ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Silivri 4.Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi" denildi.