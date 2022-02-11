AYM’den Whatsapp kararı! ’Özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyeti ihlal’ dedi

Ordu'da bir devlet hastanesinde özel bir şirkete bağlı çalışan bilgi işlem sorumlusu Samet Ayyıldız'ın iş sözleşmesi, WhatsApp konuşmaları gerekçe gösterilerek feshedildi. Şirket tarafından gerçeğe aykırı beyanla izin almaya çalıştığı, WhatsApp'ta çalışma arkadaşlarıyla firma ve kurum yöneticilerine karşı iftira ve hakaret ettiği, çalışma arkadaşlarıyla birlikte örgütlü bir biçimde bilişim sistemini sekteye uğrattığı hususlarında Ayyıldız'ın savunması istendi. 1 gün sonra da iş akdi bildirimsiz olarak feshedildi.

MAHKEME 'FESİH GEÇERSİZ' DEDİ

Ayyıldız işe iade istemli dava açtı. Mahkeme feshin geçersizliğine ve başvurucunun işe iadesine karar verdi. Davalı vekillerinin istinaf başvurusunda Bölge Adliye Mahkemesi, mahkeme kararının kaldırılmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verdi. Samet Ayyıldız, WhatsApp yazışmalarının işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

WHATSAPP ÖZEL HAYAT ALANI DEDİ

Yüksek Mahkeme, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, işveren tarafından işyerinde kullanıma tahsis edilen bilgisayar üzerinden yapılan iletişimin izlenebileceği ve denetlenebileceği yönünde açık bir bilgilendirme yapılmadığı, özel hayat alanına dahil olan WhatsApp içeriklerinin gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedildiğine dikkat çekildi.

Mahkeme, herkesçe ve işverence bilinen söz konusu programın denetlenmesinin başvurucunun özel hayatının ve haberleşmesinin gizliliğinin korunması konusundaki makul beklentisine aykırı olduğunu belirterek, "Başvurucunun bilgisayarında yer alan iletişiminin içeriğine erişilmesini zorunlu kılan bir durumun mevcut olduğunun işveren tarafından açıklanmadığı görülmüştür. Öte yandan işveren tarafından mahkemeye sunulan başvurucunun yazışmaları ve yargılama süreci bir bütün hâlinde değerlendirildiğinde işverenin yazışma içeriklerine başvurucunun ve mesajlaştığı arkadaşlarının rızası hilafına erişim sağladığı ve bu içeriklerin de iş akdinin feshine dayanak yapıldığı görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

ÖZEL HAYATA SAYGI VE HABERLEŞME HÜRRİYETİ İHLAL EDİLDİ

Yüksek Mahkeme, tüm bu değerlendirmeler sonunda, Anayasa'da güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.