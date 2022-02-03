AYM’den yediemin otoparkına çekilen aracın geç iade edilmesine ilişkin karar

Gazi Muhammed'e ait araç, terör şüphelisinin olabileceği yönündeki ihbar üzerine kolluk görevlilerince durdurularak araçta inceleme yapıldı. İçinde sahibinin bulunmadığı aracın kiralık olduğunun anlaşılması üzerine nöbetçi Cumhuriyet savcısı söz konusu aracın sahibine ulaşılarak teslim edilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine kolluk tarafından yediemin otoparkına çekilen araç ancak 89 gün sonra sahibine iade edildi.



Gazi Muhammed, fiili el koyma nedeniyle uğradığı zararların tazmini talebiyle maddi ve manevi tazminat davası açtı. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Daha sonra maddi tazminat istemiyle tam yargı davası açıldı ancak o da reddedildi.



ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU



Gazi Muhammed, sahibine teslim edilmesi kararı verilen aracın kanunilik ilkesine aykırı olarak uzun süre sonra iade edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ve mülkiyet hakkı bağlamında etkili başvuru hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.



MAHKEME: MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR



Mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası yönünden başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, savcılık talimatı sonrasında aracın gerçek sahibinin tespiti sürecinde yaşanan makul olmayan gecikme sebebiyle ancak 89 gün sonra aracına kavuşan başvurucunun gelirden mahrum kaldığına dikkat çekti ve fiili olarak gerçekleşen el koymanın kanunun ilgili maddelerinde belirtilen usule uymayan bir müdahale olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme bu gerekçelerle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti.



ARACIN GEÇ TESLİM EDİLMESİNDEN KAMU MAKAMLARI SORUMLUDUR



Mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiası yönünden başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, "Mahkemece zarar ile idarenin işlemi arasında illiyet bağının bulunmadığı, idarenin olayda kasıt, kusur veya ihmalinin olmadığı kabul edilmiş ise de kısa sürede başvurucu ve adresinin tespiti mümkünken aracın makul kabul edilemeyecek sürede teslim edilmesine kamu makamlarının edilgen tutumunun neden olduğu tartışmasızdır. Buna göre başvurucunun aracının kamu makamlarınca soruşturma kapsamındaki suç ve şüphelilerle bağlantısı olmadığı saptanarak sahibine teslim edilmesi talimatına rağmen fiilen el konulan aracın sahibinin başvurucu olduğu makul bir süre içinde tespit edilememiş, başvurucu da bu süre boyunca mülkiyetinde bulunan aracından yararlanamamıştır. Dolayısıyla kamu makamlarının ve başvurucunun açıklanan tutumları birlikte incelenerek karar verilmesi gerekirken derece mahkemelerince esasa ilişkin yeterli değerlendirme yapılmamıştır" denildi.

Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçelerle etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine, ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığını ve bu nedenle yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar olduğuna karar verdi.