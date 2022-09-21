AYM’den Yükseköğrenim Kredisi kullananlara ilişkin önemli karar! O kural iptal edildi

AYM; 351 sayılı Kanun kapsamında yararlanılan yükseköğrenim kredilerinin birden fazla taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda alacağın tamamının muaccel olmasını öngören kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu karara bağladı. Yapılan başvuruda, kullanılan yükseköğrenim kredilerinin iki taksitin geciktirilmesi durumunda borcun tamamının muaccel hale gelmesinin ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığı, kredi borcuna ayrıca gecikme zammı uygulanmasının bireyleri zor duruma düşüreceği, bu durumun sosyal devlet ilkesini ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği belirtilerek kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

TAMAMININ ÖDENMESİ KURALI İPTAL EDİLDİ

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin taksitlerin vadesinde ödenmemesi durumunda tüm taksitlerin muaccel hale gelmediğine dikkat çekerek, "6183 sayılı Kanun'a tabi diğer alacaklar açısından taksitlerin ödenmemesi durumunda borcun tamamı muaccel hale gelmemekte, borç vade tarihinde gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir. Bu yönüyle 6183 sayılı Kanun'a tabi diğer alacaklar açısından söz konusu müdahale aracı kullanılmazken eğitimi destekleme yönünden sosyal yanı ağır basan bir alacakta böylesine ağır bir tedbirle meşru amaca ulaşılmaya çalışılmasının son çare ve bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu söylenemez. Bununla birlikte birden fazla taksitin ödenmemesi durumunda borcun muaccel hale gelmesi yanında borç 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edildiğinden vadesi dolan taksitlerin gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda birden fazla taksiti ödenmeyen borcun sürüncemede kalmaması için borcun tamamının ivedilik kazanmasının kamu yararının sağlanmasına yönelik amacın gerçekleştirilmesi için tek araç olduğu söylenemez" ifadelerine yer verdi. Söz konusu kuralın gereklilik ölçütü ile bağdaşmadığını kaydeden Yüksek Mahkeme, kuralın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.