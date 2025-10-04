Aynadaki Yabancı dizisi bu akşam! ATV ile Aynadaki Yabancı Konusu, oyuncuları ve ilk bölüm detayları

AYNADAKİ YABANCI 1. BÖLÜM KONUSU

Türkiye'nin en köklü ailelerinden Karaaslanların gelini olan Azra, hayatı bir gecede altüst olduktan sonra kızını da alarak geri dönüşü olmayan bir yola çıkar ancak yakalanınca kızını geride bırakmak zorunda kalır.

Evladına yeniden kavuşabilmesi için tek bir çaresi vardır: Yüzünü değiştirip bambaşka biri olarak o malikaneye geri dönecek, kocası Emirhan ve ailesinin tüm sırlarını ifşa edecektir.