Aynı ailenin 4 ferdine mide by-pass ameliyatı

ALMANYA'DA yaşayan hemşire Şeyma Burcu Kayacık (27), Samsun'da bir özel hastanede Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel'in gerçekleştirdiği mide by-pass ameliyatı sonrasında 2 yılda 118 kilo vererek 177 kilodan 59 kiloya düştü. Şeyma'nın kilo verdiğini gören ablası Fatma Kayacık, erkek kardeşi Resul Kayacık ve annesi Naziker Kayacık da Almanya'dan Samsun'a gelerek aynı doktora mide by-pass ameliyatı oldu. Doç. Dr. Güzel "Obezitede ilk seçeneğin cerrahi operasyon olmadığını çok iyi bilmek gerekiyor. Biz Kayacık ailesinde mevcut tedavilerde diyet ve egzersiz programına uysak da kilo veremedik. Sağlık problemleri oluşmaya başlayınca da cerrahi işlem yaptık" dedi.