Aynı anda çıkan 2 yangın 17 saatte kontrol altına alındı

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arası ile merkeze bağlı Kayaağıl köyü yakınlarında, önceki gün saat 18.00 sıralarında 2 ayrı orman yangını çıktı. Kızılören yangınına 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale edilirken, köydeki 11 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Uşak Jandarma Komutanlığı'ndaki komandolar da yangın bölgesine sevk edilerek, söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, dün sabah 11.00'de, alevleri 17 saat sonra kontrol altına aldı.Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gemedere Çayı mevki ve Bayramiç ilçesinde de yangın çıktı. Yangın 24 saat sonra kontrol altına alınırken, 2.5 hektar alan zarar gördü.