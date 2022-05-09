Haberler Yaşam Haberleri Aynı anda iki festival! İstanbul ve Ankaralılar sanata doyacak
Giriş Tarihi: 9.5.2022 09:35

Aynı anda iki festival! İstanbul ve Ankaralılar sanata doyacak

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Aynı anda iki festival! İstanbul ve Ankaralılar sanata doyacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, şehrin somut mirası olan binaları, sokakları, mimarisi, estetiği ile tarihi dokusunu edebiyat, tiyatro, müzik, opera, gastronomi, eğitim, resim, sinema gibi somut olmayan bütün kültürel mirasımızla bu mekânları buluşturup birikimi yaşatmak için harekete geçti. 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yüzlerce sanatçı ile birbirinden farklı kültür sanat etkinliği düzenlenecek. Eş zamanlı yapılacak "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" ve "Başkent Kültür Yolu Festivali"nde İstanbul ve Ankara'nın tarihi mekânları, sokakları, müzeleri sanatla dolacak. Festivallerin detaylarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 12 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde açıklayacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Don Kişot'u 1 Haziran'da, vokalist ve besteci Dhafer Youssef de 10 Haziran'da AKM Opera Salonu'nda yer alacak. Langıdı Lang Lang isimli parça ile son dönemlerin en çok konuşulan şarkıcılarından Elif Buse Doğan 11 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda "Kadın Senfonisi" konseri verecek, Doğu Demirkol'da aynı gün stand-up gösterisi düzenleyecek. 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında devamlı olarak "Genç Yönetmen Günleri" kapsamında söyleşiler ve film gösterimleri, Refik Anadol'un Dijital Sergisi ve Nur'un Osmaniye Sergisi isimli belgesel olacak.

BAŞKENT SEVİLEN SANATÇILARI AĞIRLAYACAK

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından ünlü opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin bestelediği Aida Büyük Tiyatro'da sahnelenecek. CSO Ada Ana Salon'da, 28 Mayıs'ta Zara müzikal birikiminin en güzel örneklerini konserinde dinleyicileri ile paylaşacak, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da 4 Haziran'da, Kore-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 65. Yıldönümü etkinliği ile organizasyonda yer alacak. 2000'lerin başından bugüne, kendine has tarzıyla dinleyicisine her daim keyifli anlar yaşatan pop müziğin başarılı ismi Murat Dalkılıç 12 Haziran'da CSO Ada Ana Salonda sevenleri ile buluşacak.

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Aynı anda iki festival! İstanbul ve Ankaralılar sanata doyacak
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