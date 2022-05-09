Aynı anda iki festival! İstanbul ve Ankaralılar sanata doyacak

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Don Kişot'u 1 Haziran'da, vokalist ve besteci Dhafer Youssef de 10 Haziran'da AKM Opera Salonu'nda yer alacak. Langıdı Lang Lang isimli parça ile son dönemlerin en çok konuşulan şarkıcılarından Elif Buse Doğan 11 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda "Kadın Senfonisi" konseri verecek, Doğu Demirkol'da aynı gün stand-up gösterisi düzenleyecek. 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında devamlı olarak "Genç Yönetmen Günleri" kapsamında söyleşiler ve film gösterimleri, Refik Anadol'un Dijital Sergisi ve Nur'un Osmaniye Sergisi isimli belgesel olacak.

BAŞKENT SEVİLEN SANATÇILARI AĞIRLAYACAK

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından ünlü opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin bestelediği Aida Büyük Tiyatro'da sahnelenecek. CSO Ada Ana Salon'da, 28 Mayıs'ta Zara müzikal birikiminin en güzel örneklerini konserinde dinleyicileri ile paylaşacak, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da 4 Haziran'da, Kore-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 65. Yıldönümü etkinliği ile organizasyonda yer alacak. 2000'lerin başından bugüne, kendine has tarzıyla dinleyicisine her daim keyifli anlar yaşatan pop müziğin başarılı ismi Murat Dalkılıç 12 Haziran'da CSO Ada Ana Salonda sevenleri ile buluşacak.