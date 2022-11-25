Aynı apartmanda 11 ayda 2 kadın öldürüldü

Adana'da cezaevinden çıkan eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Müzeyyen Tekayak cinayeti Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70226 Sokaktaki apartmanda meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce çıkan Abdullah Tekayak iddiaya göre 3 çocuk annesi eşi Müzeyyen Tekayak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tekayak, pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan kaçtı. Tekayak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken polis, katil kocanın peşine düştü.
CİNNET GEÇİRDİ
Öte yandan, Müzeyyen Tekayak'ın öldürüldüğü binada yaklaşık 11 ay önce bir başka kadının da yine kocası tarafından katledildiği ortaya çıktı. 27 Aralık 2021 tarihinde yaşanan olayda, 3 çocuk annesi Yağmur Uyaner (28), kripto para borsasında 450 bin lira kaybeden ve cinnet getiren eşi Yunus Emre Uyaner (28) tarafından çıkan tartışma sonrasında tabancayla öldürülmüş, Uyaner sonrasında aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti. Ardı ardına yaşanan kadın cinayetleri sonrasında binada oturanlar da endişeli.