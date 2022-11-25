Aynı apartmanda 11 ayda 2 kadın öldürüldü

CİNNET GEÇİRDİ

Öte yandan, Müzeyyen Tekayak'ın öldürüldüğü binada yaklaşık 11 ay önce bir başka kadının da yine kocası tarafından katledildiği ortaya çıktı. 27 Aralık 2021 tarihinde yaşanan olayda, 3 çocuk annesi Yağmur Uyaner (28), kripto para borsasında 450 bin lira kaybeden ve cinnet getiren eşi Yunus Emre Uyaner (28) tarafından çıkan tartışma sonrasında tabancayla öldürülmüş, Uyaner sonrasında aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti. Ardı ardına yaşanan kadın cinayetleri sonrasında binada oturanlar da endişeli.