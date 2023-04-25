Aynı evde 3. kez yangın çıktı, çocukları işçiler kurtardı

Yangın, saat 12.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar evlerinde mahsur kalırken, çocukların ağlama sesini duyan arka taraftaki inşaat işçileri biri bebek 2 çocuğu kurtardı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan binada mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen 1 itfaiye erine sağlık olay yerindeki ambulansta müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

BU ÜÇÜNCÜ YANGIN

Mahalle sakinleri sahipsiz bir dairede yabancı uyruklu şahıslar yüzünden üçüncü kez yangın çıktığını, evde madde kulanan insanların kendilerini kaybedip yangın çıkardıklarını evde kalan çocukların da tehlike atlattıklarını söylediler.