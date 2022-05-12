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Giriş Tarihi: 12.5.2022

Aynı evi onlarca kişiye kiraladılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Küçükçekmece'de emlakçılık yapan kardeşler Ozan Osman K. ve Ulaş K., ev kiralamak isteyen evlilik arifesindeki çiftlere aynı evi gösterip komisyon, kaparo ve bir kira da peşin aldı. Eve yerleşmek isteyen çiftleri ise tadilat ve çeşitli bahanelerle oyaladılar. Bir süre sonra durumdan şüphelenen çiftler polise giderek şikayette bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, müşterilere evi gösterilen H.Ç. adlı kadın ile Ozan Osman K .ve Ulaş K., gözaltına alındı. 13 kişiyi dolandırdıkları belirlenen iki kardeş tutuklandı. H.Ç. serbest bırakıldı.

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Aynı evi onlarca kişiye kiraladılar
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