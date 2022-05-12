Aynı evi onlarca kişiye kiraladılar

Küçükçekmece'de emlakçılık yapan kardeşler Ozan Osman K. ve Ulaş K., ev kiralamak isteyen evlilik arifesindeki çiftlere aynı evi gösterip komisyon, kaparo ve bir kira da peşin aldı. Eve yerleşmek isteyen çiftleri ise tadilat ve çeşitli bahanelerle oyaladılar. Bir süre sonra durumdan şüphelenen çiftler polise giderek şikayette bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, müşterilere evi gösterilen H.Ç. adlı kadın ile Ozan Osman K .ve Ulaş K., gözaltına alındı. 13 kişiyi dolandırdıkları belirlenen iki kardeş tutuklandı. H.Ç. serbest bırakıldı.