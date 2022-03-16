Aynı fabrikada çalışan 23 işçi hastaneye kaldırıldı! AFAD ekipleri olay yerinde...

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında halı kesme ve dikme bölümünde çalışan işçilerden bazıları mide bulantısı ve baş ağrısı nedeniyle rahatsızlandı. Rahatsızlanan işçiler durumu yetkililerine bildirerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tekstil fabrikasında çalışan ve şikayetleri olan 23 işçiyi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Fabrikanın aynı bölümünde bulunan 18 diğer işçi ise açık alana çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından ayakta kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde işçilerin zehirlendiği fakat neden zehirlendiği tespit edilemedi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri ise özel koruyucu kıyafetlerini giyerek içeride incelemelerde bulundu. AFAD ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda herhangi bir gaz türüne rastlayamadı. Bunun üzerine zehirlenmenin neden olduğunu anlamak için Afyonkarahisar AFAD'tan özel ölçüm cihazları bulunan uzman ekipler fabrikaya gönderildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle 23 işçinin zehirlendiği tekstil fabrikası olayı ile ilgili incelemeler devam ediyor.