Aynı gün 5 olay karışan oto hırsızı hurdacı çıktı

Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde 1 günde benzer modelde 3 otomobil çalındı, 2 otomobilin ise içerisinden konsolu sökülüp alındı. Polise giden 3 araç sahibi S.K., M.Ö. ve M.E. araçlarının gece park ettikleri yerde bulamadıklarını söyledi. Aynı gün 2 kişi daha gelip araçlarının içerisinden konsol ve radyolarının çalındığını belirtti. Kısa sürede artan bu şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

HIRSIZ HURDACI ÇIKTI

İncelenen kamera görüntülerinden şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. 9 adet suç kaydı bulunan 20 yaşındaki şüpheli S.Y. gözaltına alındı. Hurdacılık yaptığı öğrenilen S.Y. 'nin eski model araçları bu sebeple çaldığı parçalarını bu yöntemle satmayı planladığı öne sürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.