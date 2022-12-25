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Giriş Tarihi: 25.12.2022 11:51 Son Güncelleme: 25.12.2022 13:14

Aynı gün 5 olay karışan oto hırsızı hurdacı çıktı

İstanbul Avcılar ve Bahçelievler’de 5 farklı oto hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin özellikle eski model araçları düz kontak yapma yöntemiyle çaldığı ve hurdacılık yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Aynı gün 5 olay karışan oto hırsızı hurdacı çıktı

Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde 1 günde benzer modelde 3 otomobil çalındı, 2 otomobilin ise içerisinden konsolu sökülüp alındı. Polise giden 3 araç sahibi S.K., M.Ö. ve M.E. araçlarının gece park ettikleri yerde bulamadıklarını söyledi. Aynı gün 2 kişi daha gelip araçlarının içerisinden konsol ve radyolarının çalındığını belirtti. Kısa sürede artan bu şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

HIRSIZ HURDACI ÇIKTI

İncelenen kamera görüntülerinden şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. 9 adet suç kaydı bulunan 20 yaşındaki şüpheli S.Y. gözaltına alındı. Hurdacılık yaptığı öğrenilen S.Y. 'nin eski model araçları bu sebeple çaldığı parçalarını bu yöntemle satmayı planladığı öne sürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Aynı gün 5 olay karışan oto hırsızı hurdacı çıktı
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