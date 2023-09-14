Aynı gün aynı yerde şehit olan baba-oğul için anma töreni yapıldı

İLK TÖREN MEZARLIKTA

Mezarlıktaki programda şehitlerin mezarları başında Kur'anı Kerim okunarak dua edildi. Ardından şehidin ailesinin evine geçildi ve burada da şehit yakını anne Bedia Emen ziyaret edildi. Burada da şehitler için dua edilip Kuranı Kerim okundu. Şehitlerin mezarı başında açıklama yapan İlçe Kaymakamı Kerem Türker, "Bugün Abdullatif Emen ve şehidimizin babası Mehmet Emin Emen şehidimizin ölüm yıldönümleri. İkisi de ne acıdır ki aynı gün, farklı yıllarda olmasa rağmen aynı günde şahadet şerbetini içtiler. Peygamber efendimize komşu oldular. Allah onlardan geri bıraktıklarından binlerce kez razı olsun. Onlar sayesinde buraya geliyoruz, rahat rahat köylerimizi ziyaret edebiliyoruz. Vatandaşlarımız özgürce burada çiftçiliğini yapıyor, hayvancılığını yapabiliyor. Tabi acı bir şey bizim için. Keşke olmasaydı, ama ölümlerin en hayırlısını dilemek lazım. Aynı çatışmada bir özel harekat müdürümüzü de yine şehadete uğurladık. Onları anmak için şu an buradayız. Allah şahadetlerini kabul etsin. Geride kalanlara sabrı cemil nasip etsin" dedi.