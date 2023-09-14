Aynı gün aynı yerde şehit olan baba-oğul için anma töreni yapıldı

Mardin'in Ömerli İlçe Kaymakamlığı ve Ömerli Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı şehitlerin mezarının bulunduğu kırsal Kayaüstü Mahallesinde gerçekleştirildi.
Ömerli ilçesinde 13 Eylül 1993 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan köy korucusu Mehmet Emin Emen ile 13 Eylül 2019 yılında PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 37 yaşında şehit olan güvenlik korucusu oğlu Abdullatif Emen için anma töreni yapıldı. Anma törenine, İlçe Kaymakamı Kerem Türker, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, ilçe protokolü ve şehidin yakınları katıldı.
İLK TÖREN MEZARLIKTA
Mezarlıktaki programda şehitlerin mezarları başında Kur'anı Kerim okunarak dua edildi. Ardından şehidin ailesinin evine geçildi ve burada da şehit yakını anne Bedia Emen ziyaret edildi. Burada da şehitler için dua edilip Kuranı Kerim okundu. Şehitlerin mezarı başında açıklama yapan İlçe Kaymakamı Kerem Türker, "Bugün Abdullatif Emen ve şehidimizin babası Mehmet Emin Emen şehidimizin ölüm yıldönümleri. İkisi de ne acıdır ki aynı gün, farklı yıllarda olmasa rağmen aynı günde şahadet şerbetini içtiler. Peygamber efendimize komşu oldular. Allah onlardan geri bıraktıklarından binlerce kez razı olsun. Onlar sayesinde buraya geliyoruz, rahat rahat köylerimizi ziyaret edebiliyoruz. Vatandaşlarımız özgürce burada çiftçiliğini yapıyor, hayvancılığını yapabiliyor. Tabi acı bir şey bizim için. Keşke olmasaydı, ama ölümlerin en hayırlısını dilemek lazım. Aynı çatışmada bir özel harekat müdürümüzü de yine şehadete uğurladık. Onları anmak için şu an buradayız. Allah şahadetlerini kabul etsin. Geride kalanlara sabrı cemil nasip etsin" dedi.
"BİZDE ONLARIN YOLUNDAYIZ"
Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ da, "Tabii bizim bu coğrafyamız da her dönem farklı bir kahramanlık hikayesi var. 'Şehit oğlu şehit' dediğimiz, aynı günde aynı yaşta şehit olan bir baba oğlunun burada farklı bir kahramanlık hikayesi var, yatıyor. Çok acıdır ama ne mutlu ki kanlarını dökerek yine vatanımızın birlik, beraberliği, devletin bekası için her dönem mücadele etmişler, gelecek nesillere de örnek olacak şekilde etmeye devam edecekler. Öncelik devletin birlik, beraberliği olduğunda kanlarını, canlarını dökecek noktada ki bir örnek de burası. Rabbim şahadetlerini kabul etsin" dedi.
Şehidin oğlu Abdurrahim Emen ise, "Her anma gününde geliyorlar. Allah razı olsun onlardan. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Bir tanesi abim, bir tanesi babam şehit. Biz de onların yolundayız Allah'ın izniyle. Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Biz de onların yolundayız. Gerekirse bize şahadet şerbetini içmeye hazırız inşallah. Toprağımız için, bayramınız için her türlü fedakârlığı yapmaya biz hazırız" dedi.