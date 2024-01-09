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Giriş Tarihi: 9.1.2024 09:22 Son Güncelleme: 9.1.2024 10:07

Aynı mahallede ikinci arazi kavgasında ağabeyini vurdu

İzmir’in Çeşme ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akşam saatlerinde 1 kişi tabanca ile ateş açarak ağabeyini vurdu. Aynı mahallede yine arazi anlaşmazlığı nedeniyle öğle saatlerinde de 1 kişi, ateş açtığı komşu çiftten kocayı öldürmüş, eşini yaralamıştı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aynı mahallede ikinci arazi kavgasında ağabeyini vurdu

Germiyan Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, N.B. ile M.B. isimli iki kardeş arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. İkili arasındaki gerginliğin artması nedeniyle N.B., tabanca ile ağabeyi M.B.'yi bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası M.B. ambulansla Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli N.B. ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

ESKİ MUHTAR KARI KOCAYI VURMUŞTU

Öte yandan, aynı mahallede öğlen saatlerinde eski muhtar Şadan Kaya ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle Bilen ve Emine Dolma çifti ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi nedeniyle Şadan Kaya, Dolma çiftine tabanca ile ateş açtı. Olayda Bilen Dolma olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Emine Dolma ise hafif şekilde yaralandı.

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Aynı mahallede ikinci arazi kavgasında ağabeyini vurdu
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