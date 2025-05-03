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Giriş Tarihi: 3.5.2025 16:17 Son Güncelleme: 3.5.2025 16:41

Aynı marka araçları ateşe verdi! 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Şüpheli Yaşar Alp T. (25) park halindeki aynı marka araçları ateşe vererek yaktı. Kundaklamalar sonucu 6 araç kullanılmaz hale gelirken şüpheli gözaltına alındı.

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Aynı marka araçları ateşe verdi! 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Gece saatlerinde ilçeye bağlı farklı noktalarda aynı marka 4 araç ateşe verildi. İhbar üzerinden bölgelere çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemelerde 4 aracın ateşe verildiği 2 aracın da alevlerin sıçraması sonucu zarar gördüğü belirlendi. Ayrıca bazı araçların lastiklerine de zarar verildiği öğrenildi.

Yaşanan kundaklama olayları güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içinde kundakçı Yaşar Alp T'nin kimliğini tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Aynı marka araçları ateşe verdi! 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi
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