Aynı marka araçları ateşe verdi! 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Gece saatlerinde ilçeye bağlı farklı noktalarda aynı marka 4 araç ateşe verildi. İhbar üzerinden bölgelere çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemelerde 4 aracın ateşe verildiği 2 aracın da alevlerin sıçraması sonucu zarar gördüğü belirlendi. Ayrıca bazı araçların lastiklerine de zarar verildiği öğrenildi.

Yaşanan kundaklama olayları güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içinde kundakçı Yaşar Alp T'nin kimliğini tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.