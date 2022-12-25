Haberler Yaşam Haberleri Aynı motosikleti 84 kişiye, konteyneri 46 kişiye sattılar
Giriş Tarihi: 25.12.2022 14:19 Son Güncelleme: 25.12.2022 14:49

Aynı motosikleti 84 kişiye, konteyneri 46 kişiye sattılar

Denizli’de sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte satış ilanlarıyla yüzlerce insanı dolandırdıkları ileri sürülen çete, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin başarılı takibi sonucu yakalandı. Çetenin olmayan akülü motorsikleti 84 kişiye, konteyneri ise  46 kişiye sattığı ortaya çıkarken; vurgunun boyutunun milyonlarca lira olduğu belirlendi.  Olayla ilgili aralarında anne, baba ve oğlunun da bulunduğu 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Aynı motosikleti 84 kişiye, konteyneri 46 kişiye sattılar

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 160 mağdurun savcılığa yaptığı suç duyurusuyla ortaya çıktı. İddiaya göre kolay yoldan para kazanmayı hedefleyen liderliğini A.D. ve F.A'nın yürüttüğü bir çete, sahte profillerle açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden olmayan bir çok ürünü satışa çıkartıyordu.

"SİPARİŞİNİZ HAZIR, YÜKLEMEYİ BEKLİYORUM"

Ürünü beğenen müşterilerle pazarlığa oturan çete, alıcıyı etkilemek ve güven vermek amacıyla bir kaç dakika sonra nakliye firması kılığında arayarak siparişin yüklenmeye hazır olduğunu, ödeme dekontunu beklediğini bildiriyordu. İddiaya göre bu yöntemle çete; olmayan onlarca ürünü yüzlerce kişiye aynı anda sattı.

BANKA HESAPLARI AKRABALARDAN

Ödeme yöntemi için de akıl almaz bir plana başvuran A.D. ve F.A. komisyon karşılığında yakınlarına ait banka hesap numaralarını kullanıyorlardı.

ÜRÜNÜ GELMEYEN SAVCILIĞA KOŞTU

Satın aldıkları ürünlerin günlerce ellerini ulaşmadığını gören ve satıcılara bir türlü ulaşamayan yüzlerce mağdur, dolandırıldıklarını anlayıp savcılığa başvurdu.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şikayetler üzerine Balıkesir İlçesi'ne bağlı Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube MüdürlüğüDolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Liderliğini A.D. ve F.A.'nın yaptığı çetenin farklı illerde üyelerinin olduğunu tespit eden ekipler; Denizli, Afyonkarahisar ve Balıkesir'de bulunan 32 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda aralarında banka hesap bilgilerini kullandıran şüphelilerinde olduğu 31 kişi gözaltına alınırken, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 191 bin 350 TL nakit para, 140 Dolar, 200 Euro, 1 adet Kuru Sıkı Tabanca, 25 adet 9*19 mm fişek, 32 adet akıllı telefon, 2 adet tuşlu telefon, 16 adet sim kart, 2 Laptop, 2 adet harddisk, 2 adet flash bellek, 2 adet ajanda (Telefon numaraları ve hesap bilgilerinin yazılı olduğu),
1 adet pipe (Uyuşturucu Düzeneği) ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

ANNE, BABA VE OĞUL

Yapılan araştırmada A.D. ve F.A.'nın 2020 model akülü bir motorsikleti 12 bin 750 TL karşılığında 84 kişiye, prefabrik bir konteyneri ise 22 bin 500 liraya 46 kişiye sattığı ortaya çıkarken çete yöneticisi F.A.'nın anne D.A ve baba M.A. ile ortak hareket ettiği belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edilen örgüt yöneticisi oldukları iddia edilen A.D. ,F.A. ,D.A, M.A ve 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaşı zammı için yeni formül! 2023 emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Emekliye zam oranı ne zaman açıklanıyor?
Başkan Erdoğan 'Beslediğiniz yılan sizi de sokar' diye uyarmıştı! PKK'lılar Paris'i karıştırdı
EYT SON DAKİKA: Milyonlar Kabine Toplantısı'nda o saate kilitlendi: EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da!
Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe EYT açıklamaları! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verdi
Schengen yengen
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
6’lı masa çok sıktı artık
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım: Bırakın Paris yansın
ARKADAŞINA GÖNDER
Aynı motosikleti 84 kişiye, konteyneri 46 kişiye sattılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA