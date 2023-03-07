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Giriş Tarihi: 7.3.2023 18:47 Son Güncelleme: 7.3.2023 19:14

Aynı noktada ikinci tramvay kazası

İstanbul Bağcılar-Kabataş tramvay hattında aynı nokta 2.5 saar arayla iki ayrı kaza meydana geldi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Aynı noktada ikinci tramvay kazası

İstanbul'da Bağcılar Kabataş hattı'nda seyreden tramvay Eminönü'nden Sirkeci istikametine seyrederken raydan çıkarak elektrik direğini çevreleyen taşlara çarpmıştı. Bu olaydan 2.5 saat sonra seferlerin başlaması ile birlikte başka bir tramvay aynı hattan geçerken raydan çıkarak kaza yaptı.

İstanbul Eminönü Sirkeci arasında peş peşe iki tramvay kazası meydana geldi. Saat 15:00'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Eminönü'nden Sirkeci İstikametine hareket eden tramvay raydan çıkarak hat kenarındaki elektrik direğinin çevresindeki taşlara çarparak durmuştu.

Tramvayın hatta alınıp çekilmesinin ardından seferlere tekrar devam edildi. Aradan geçen 2 saat 50 dakika sonra yine aynı hatta başka bir tramvay raydan çıkarak kaza yaptı. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda T1 Kabataş – BağcılarTramvay hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş Eminönü ve Sultanahmet –Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi

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Aynı noktada ikinci tramvay kazası
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