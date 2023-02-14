Aynı okuldan mezun iki müzik öğretmeninin kaderi de aynı oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili sarsan deprem felaketinde İzmirli müzik öğretmeni bir çocuk babası Deniz Göze (37) ile 60 yaşındaki annesi Zülfi Göze Ünlütürk enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'ndan 2007 yılında mezun olan ve Kahramanmaraş'ta müzik öğretmeni olarak görev yapan Deniz Göze ile annesinin ölümü sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

Deniz Göze ile annesi Zülfi Göze'nin cenazeleri memleketleri İzmir'in Selçuk'a getirildi. Anne ve oğulun Selçuk ilçesinde toprağa verilecekleri öğrenildi.

İKİ YILLIK EVLİYDİ

Depremde eşi Hasan Toma (33), kayınvalidesi Necla ile kayınpederi Mehmet Toma ile birlikte yaşamını yitiren 31 yaşındaki müzik öğretmeni Yağmur Heybeli Toma da Deniz Göze gibi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı mezunu.

2013'te mezun olduktan sonra memleketi Antakya'ya geri dönen Yağmur Toma'nın iki yıl önce hayatını mağaza müdürü Hasan Toma ile birleştirdiği öğrenildi. Hayat dolu, etrafına enerji saçan biri olan Yağmur Toma, eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte Antakya'da toprağa verildi.