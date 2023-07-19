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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Aynı silahla birbirlerini vurdular: 2 ölü

ABBAS ÇAKAR
Aynı silahla birbirlerini vurdular: 2 ölü
Kocaeli Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün güvenlik kulübesinde güvenlik görevlisi Kasım Kalın (32) ile teknik hizmetler birimi çalışanı Tamer Yatan (39) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kasım Kalın, güvenlik hizmeti için kendisine verilen tabancayla Yatan'a ateş açtı.



Tamer Yatan, yaralı haldeyken yaşanan boğuşma sırasında eline geçirdiği tabanca ile Kasım Kalın'ı vurdu. Aynı silahtan çıkan kurşunlarla vurularak ağır yaralanan ikili, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kasım Kalın ve Tamer Yatan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Aynı silahla birbirlerini vurdular: 2 ölü
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