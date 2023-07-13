Aynı silahla önce eski eşini, sonra kendini öldürdü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir markette kasiyer olan Kübra Ö., iddiaya göre bir süre önce boşandığı ve akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Ö. ile buluştu.

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet Ö. yanındaki tabancayı çıkarıp, Kübra Ö.'nün başına ateş etti. Mehmet Ö. ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Ö. ile Kübra Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.