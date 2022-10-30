Haberler Yaşam Haberleri "Aynı şirkette en uzun kariyer" unvanıyla 6 Ocak 2022'de Guinness Dünya Rekorlarına giren Walter Orthmann kaç yıldır aynı şirkette çalışarak bu rekoru kırmıştır?
Giriş Tarihi: 30.10.2022 21:55 Son Güncelleme: 30.10.2022 21:56

"Aynı şirkette en uzun kariyer" unvanıyla 6 Ocak 2022'de Guinness Dünya Rekorlarına giren Walter Orthmann kaç yıldır aynı şirkette çalışarak bu rekoru kırmıştır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 30 Ekim 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan "Aynı şirkette en uzun kariyer" unvanıyla 6 Ocak 2022'de Guinness Dünya Rekorlarına giren Walter Orthmann kaç yıldır aynı şirkette çalışarak bu rekoru kırmıştır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek "Aynı şirkette en uzun kariyer" unvanıyla 6 Ocak 2022'de Guinness Dünya Rekorlarına giren Walter Orthmann kaç yıldır aynı şirkette çalışarak bu rekoru kırmıştır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Aynı şirkette en uzun kariyer unvanıyla 6 Ocak 2022’de Guinness Dünya Rekorlarına giren Walter Orthmann kaç yıldır aynı şirkette çalışarak bu rekoru kırmıştır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (30 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Aynı şirkette en uzun kariyer" unvanıyla 6 Ocak 2022'de Guinness Dünya Rekorlarına giren Walter Orthmann kaç yıldır aynı şirkette çalışarak bu rekoru kırmıştır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (30 EKİM 2022)

ATV ile 30 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: "Aynı şirkette en uzun kariyer" unvanıyla 6 Ocak 2022'de Guinness Dünya Rekorlarına giren Walter Orthmann kaç yıldır aynı şirkette çalışarak bu rekoru kırmıştır?

A- 54
B- 64
C- 74
D- 84 (CEVAP)


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"Aynı şirkette en uzun kariyer" unvanıyla 6 Ocak 2022'de Guinness Dünya Rekorlarına giren Walter Orthmann kaç yıldır aynı şirkette çalışarak bu rekoru kırmıştır?
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