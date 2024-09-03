Aynı siteye ikinci tekel açılışı cinayetle bitti

Gaziosmanpaşa'daki lüks bir site içerisinde 1 Eylül günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Hakan Çelik sitede 14 yıldır tekel bayi işletiyordu siteden tanıdığı emlakçı birkaç yan dükkanı da başka bir tekel bayisine kiraya verdi. Hakan Çelik ile emlakçı arasında bu sebepten bir husumet başladı. Zaman zaman tartışma yaşıyorlardı. Olay günü de karşı karşıya gelince emlakçı İnan E. Çelik'i tabancayla vurdu.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelik, hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ağır yaralı Çelik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, çalışma sonucu olayın faili İnan E'yi kullandığı tabancayla yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.