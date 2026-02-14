Aynı valiz, iki farklı ceset

Türkiye, İstanbul Şişli'de kamuoyunda "Kesik Baş Cinayeti" olarak bilinen ve Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın (37) vahşice katledilmesiyle sarsılmıştı. Yaşanan son gelişme, aynı evde işlenen ikinci cinayeti de gün yüzüne çıkardı. Özbekistan uyruklu Sayyora Ergaşaliyeva'dan 23 Ocak'tan itibaren haber alamamıştı. Polis ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında yaptıkları incelemelerde bir adrese ulaştı.

Genç kadının Ümraniye'de kaldığı evin, yine Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın öldürülüp başının kesildiği adres olduğu ortaya çıktı. Durdona Khokimova cinayetinden tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K., yeniden sorgulandı. Şüpheliler, Sayyora Ergaşaliyeva'yı da öldürdüklerinini itiraf etti.

Görüntülerde iki zanlının Sayyora Ergaşaliyeva'yı öldürüp, bir valize koydukları ve çöp konteynerlerine bıraktıkları belirlendi. Valizi boşaltıp geri getiren zanlıların bir gün sonra da öldürdükleri Durdona Khokimova'nın bedenini de aynı valize koydukları belirlendi. Sayyora'nın ailesinden alınan kan örnekleri ile dehşet evinden çıkan kan örnekleri uyuştu. Mahkemeye sevk edilen zanlılar, "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklandı.