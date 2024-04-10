Aynı yerde yine ölümlü kaza

Eyüpsultan 'Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde aşırı hızla seyrettiği ileri sürülen motosiklet ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri motosikletteki Salih Y. ve Emirhan D. isimli şahısların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs sürücüsü Musa T. gözaltına alındı. Aynı cadde üzerinde 1 ay önce yazar Eylem Tok'un oğlu T.C. de kaza yapmış ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırarak ABD'ye götürmüştü.