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Giriş Tarihi: 5.3.2022

Aynı yeri 4’üncü kez kazdılar

İHA
Aynı yeri 4’üncü kez kazdılar

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, Süleymanpaşa Belediyesi’nin yaptırdığı asfalt yolları aynı yerden 4 kez kazması pes dedirtti. O anları görüntüleyen vatandaşlar çileden çıktı. Başkan Cüneyt Yüksel, kazı yerlerine ‘TESKİ su patlağı kazısıdır 4’ notunu yazdırdı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni yapılan asfalt yolları su patlağı iddiasıyla kazmaya devam ediyor. İlçede özellikle yeni yapılan yolların TESKİ tarafından aynı yerden 4 kez kazılması Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi karşı karşıya getirdi. Kazı çalışmalarında durmak bilmeyen TESKİ, Eskicami-Ortacami Mahallesindeki bir sokakta daha önce defalarca kazı yaptığı alanda bir süre sonra gece yarısı tekrar kazı yaptı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Başkan Yüksel, "Onlar kazmaktan bıkmadı, ben aynı yeri yama yapmaktan bıktım" değerlendirmesinde bulundu.



'DURMADAN AYNI YERİ KAZIYORLAR'
TESKİ'nin yaptığı kazı, saniye saniye bir vatandaşın kamerası tarafından görüntüledi. O anları kayıt altına alan vatandaş, 'Yine aynı yer kazılıyor, TESKİ de bıkmadı, Büyükşehir de bıkmadı. Bir sene içerisinde 4-5 kez susuz kaldık" dedi. Daha sonra kazılan alanda yama yapan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yama üzerine ise 'TESKİ Kazısıdır 4' işareti koydu. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Aynı yeri defalarca kazmalarına dayanamıyorum. Bir ye aynı patlak 4 defa, 5 defa kazılıyor ise birileri bu işi takip etmiyor. Ya da birileri, birilerini zengin etmekle uğraşıyor. Kazdınız bir yeri orada bir daha sorun olmaması lazım. Hadi insanoğluyuz bir kere kazarsın yanlışlık olmuştur dersin ama 4 defa, 5 defa kazılıyorsa, bunda iyi niyet diye düşünmek artık yersiz diye düşünüyorum. Bir kere kazmışsınız hepsini bir kerede hallet gitsin arkadaş. Onlar kazmaktan bıkmadı, ben aynı yeri yama yapmaktan bıktım" dedi.

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Aynı yeri 4’üncü kez kazdılar
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