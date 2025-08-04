Haberler Yaşam Haberleri Aynı yolda bir günde 2 kaza 2 ölü
Giriş Tarihi: 5.8.2025

Aynı yolda bir günde 2 kaza 2 ölü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Aynı yolda bir günde 2 kaza 2 ölü
Kayseri'de önceki gece Tavlusun Gaffar Okkan Bulvarı üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Çelik, kamyonetin çarpması ve arkadan gelen otomobilin ise üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Bu kazadan saatler sonra aynı yolda ve yerde bu kez H.Y. yönetimindeki motosiklet, Y.K. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı muayenede H.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. H.Y.'nin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis, traktör sürücüsünü gözaltına aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aynı yolda bir günde 2 kaza 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz